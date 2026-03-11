Inscription
Adieu Tanger

Salma El Moumni

Alia est lycéenne et habite Tanger. Chaque jour, elle remarque que son corps dérange dans les rues qu'elle emprunte - elle est déshabillée du regard, sifflée, suivie. Ses parents croient la protéger en lui conseillant d'être plus discrète, or l'adolescente refuse cette injonction à l'invisibilité et veut comprendre les raisons du désir masculin. Alors, elle se prend en photo, dans le secret illusoire de sa chambre. Dans les bras de Quentin, un expatrié français de sa classe, elle découvre un monde de privilèges, mais où sa liberté est finalement restreinte. Parce qu'elle s'est refusée à lui, ses photos se retrouvent sur Internet. Coupable d'outrage à la pudeur malgré elle, Alia doit fuir son pays. Sans savoir si elle reverra un jour Tanger, elle s'installe à Lyon, pensant être enfin à l'abri. Jusqu'à ce que son passé finisse par la rattraper. Avec Salma El Moumni, une voix est née. Le Monde des livres. Prix du roman des étudiants France Culture-Télérama 2024.

Par Salma El Moumni
Chez LGF/Le Livre de Poche

Auteur

Salma El Moumni

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

9782253249139
