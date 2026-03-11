Sucre : l'ennemi public n°1

Un de mes proches est diabétique, suis-je une personne à risque ? Comment mon foie et mon pancréas réagissent-ils quand j'ingère une pizza, un verre de vin ou un simple yaourt aux fruits ? Je ne fais pas attention à ce que je mange mais je suis en forme : où est le problème ? Si je fais du sport et que je mange bio, suis-je protégé ? Le sucre a envahi notre alimentation, mais avez-vous réellement mesuré à quel point cette " overdose " de glucose nous ronge de l'intérieur ? Cet ouvrage propose de déterminer précisément où vous en êtes. Le Dr Réginald Allouche est médecin, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Il est l'auteur de nombreux articles portant sur la prévention du diabète de type 2, de l'addiction au sucre, et de plusieurs best-sellers, parmi lesquels La Méthode hépato-détox - Mincir durablement et sans danger grâce au foie (2022). Il est aussi membre du comité scientifique de Santé magazine. La première méthode de prévention véritablement individualisée pour réguler votre glycémie et perdre du poidsDes tests et des bilans personnels ; des menus types ; les aliments à privilégier ou à éviter ; un tableau de suivi de programme ; des exercices pour tonifier le corps... Une appli utilisable grâce à un QR code d'accès.