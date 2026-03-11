Inscription
Sonderkommando

Shlomo Venezia

En collaboration avec Béatrice Prasquier Préface de Simone Veil. "Je lis de très nombreux récits d'anciens déportés qui me replongent chaque fois dans la vie du camp. Mais celui de Shlomo Venezia est particulièrement bouleversant puisqu'il est le seul témoignage complet que nous ayons d'un survivant des Sonderkommandos... La force de ce témoignage tient à l'honnêteté irréprochable de son auteur qui ne raconte que ce que lui-même a vu, sans rien omettre... Avec ses mots simples, Shlomo Venezia redonne vie aux visages émaciés, aux regards exténués, résignés et souvent terrorisés, de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qu'il croise une seule et dernière fois. ". . Simone Veil Issu de la communauté juive italienne de Salonique, Shlomo Venezia (1923-2012) fut déporté à l âge de 21 ans à Auschwitz-Birkenau et incorporé dans les Sonderkommandos, dont il fut l un des très rares rescapés.

Par Shlomo Venezia
Chez Albin Michel

|

Auteur

Shlomo Venezia

Editeur

Albin Michel

Genre

camps, déportation

Sonderkommando

Shlomo Venezia trad. Béatrice Prasquier

Paru le 11/03/2026

288 pages

Albin Michel

9,50 €

9782226509710
