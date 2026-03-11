Inscription
#Beaux livres

Le Guide - So british - des bonnes manières

William Hanson

ActuaLitté
"En Grande-Bretagne, une question divise les foules : faut-il tartiner la clotted cream ou la confiture en premier sur un scone ? " Derrière ce débat apparemment anodin se cache tout l'esprit des bonnes manières à l'anglaise, cet art subtil de la mesure, de la courtoisie et de l'humour discret. Dans cet ouvrage à la fois pétillant et instructif, William Hanson, coach et expert reconnu de l'étiquette, nous invite à découvrir les codes du savoir-vivre britannique avec un oeil contemporain. Entre tradition et modernité, il dévoile comment les règles de la bienséance et du respect peuvent s'appliquer aujourd'hui. Pas besoin d'être un Lord pour briller en toutes circonstances : de la conversation légère aux dîners raffinés, des réceptions mondaines aux échanges par e-mail ou sur les réseaux sociaux, ce guide vous apprendra tout ce dont vous avez besoin ! Un livre plein d'esprit, d'humour et de charme, qui rappelle que les petites attentions font les grandes impressions. William Hanson est l'une des autorités les plus reconnues en matière d'étiquette. Il explique aux gens à quel point ils manquent de civilité, mais de la manière la plus polie qui soit. En plus d'être directeur de The English Manner, un institut britannique de formation à l'étiquette de premier plan, il est l'auteur de plusieurs livres à succès. William anime deux podcasts et enseigne au monde entier comment manger correctement les petits pois et autres aliments délicats sur les réseaux sociaux. Sa mission de vie est de vous sauver de votre propre ruine sociale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur WilliamHanson. co. uk.

Par William Hanson
Chez Albin Michel

|

Auteur

William Hanson

Editeur

Albin Michel

Genre

Art de vivre

Le Guide - So british - des bonnes manières

William Hanson trad. Elisabeth Luc

Paru le 11/03/2026

304 pages

Albin Michel

21,90 €

9782226506061
