La fille de la bibliothèque

Etre élevée par quatre bibliothécaires, c'est déjà étrange. Mais vivre dans une bibliothèque, en voilà une histoire ! Essie connaît chaque recoin de la bibliothèque où elle a grandi en secret. Sa vie est douce, rangée, pleine d'histoires... mais jamais elle n'a mis un pied dehors. Jusqu'au jour où ses quatre mères adoptives lui proposent de découvrir le monde. Direction : le centre commercial. Mais ce qui devait être une simple virée se transforme en aventure imprévisible, chaotique et délicieusement rocambolesque !