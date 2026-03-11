Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman jeunesse

La fille de la bibliothèque

Polly Horvath

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Etre élevée par quatre bibliothécaires, c'est déjà étrange. Mais vivre dans une bibliothèque, en voilà une histoire ! Essie connaît chaque recoin de la bibliothèque où elle a grandi en secret. Sa vie est douce, rangée, pleine d'histoires... mais jamais elle n'a mis un pied dehors. Jusqu'au jour où ses quatre mères adoptives lui proposent de découvrir le monde. Direction : le centre commercial. Mais ce qui devait être une simple virée se transforme en aventure imprévisible, chaotique et délicieusement rocambolesque !

Par Polly Horvath
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Polly Horvath

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La fille de la bibliothèque par Polly Horvath

Commenter ce livre

 

La fille de la bibliothèque

Polly Horvath trad. Clémentine Beauvais

Paru le 11/03/2026

320 pages

L'Ecole des Loisirs

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782211344197
9782211344197
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.