La Princesse qui pue qui pète mène l'enquête au château

Notre princesse malicieuse devient détective ! Dans la salle du trône règne une ambiance morose. La reine Guillemette est en pleurs. Le roi Clotaire, les larmes aux yeux, tente de la consoler. Le chat favori de la reine a disparu et une demande de rançon arrive quelques minutes après. Castille, accompagnée de son ami Armand et de sa cousine Cunégonde, décide de mener l'enquête. Qui peut en vouloir à sa royale Maman ? Une histoire pleine d'indices, de suspense et... de petits prouts, quand même !