Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

La Princesse qui pue qui pète mène l'enquête au château

Thierry Manès, Marie Tibi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Notre princesse malicieuse devient détective ! Dans la salle du trône règne une ambiance morose. La reine Guillemette est en pleurs. Le roi Clotaire, les larmes aux yeux, tente de la consoler. Le chat favori de la reine a disparu et une demande de rançon arrive quelques minutes après. Castille, accompagnée de son ami Armand et de sa cousine Cunégonde, décide de mener l'enquête. Qui peut en vouloir à sa royale Maman ? Une histoire pleine d'indices, de suspense et... de petits prouts, quand même !

Par Thierry Manès, Marie Tibi
Chez Casterman

|

Auteur

Thierry Manès, Marie Tibi

Editeur

Casterman

Genre

Casterman

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Princesse qui pue qui pète mène l'enquête au château par Thierry Manès, Marie Tibi

Commenter ce livre

 

La Princesse qui pue qui pète mène l'enquête au château

Thierry Manès, Marie Tibi

Paru le 11/03/2026

32 pages

Casterman

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203303621
9782203303621
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.