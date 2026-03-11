Fantômes à la barre

La meilleure série pour les jeunes lecteurs avides d'aventures en haute mer ! Il n'y a rien à faire ! Vasco n'arrive pas à réparer La Tourmente laissée en piteux état après le dernier naufrage. Pour rejoindre en urgence le port le plus proche, les pirates n'ont d'autres choix que de traverser le Triangle des Bermudes. Mais Vasco n'imagine pas que, tapi dans la brume, Jacques-le-Moineau et son terrible équipage de fantômes attendent leur heure pour s'emparer de la Tourmente...