Le courage de décider

L'expérience nous prouve que certaines décisions sont plus difficiles à prendre que d'autres. Pour viser la meilleure décision possible, il est nécessaire d'y voir clair - c'est le discernement - et, parfois, cela implique de voir autrement - c'est l'esprit critique. L'entreprise, qui est un haut lieu de la prise de décision, se donne pourtant rarement les moyens de les promouvoir. Et ce n'est pas faute de littérature sur le sujet. Mais peut-être qu'il y manquait encore la voix de la philosophie, alors que ses apports sont absolument essentiels. Qu'est-ce qu'une décision éclairée ? Et pourquoi devrait-elle l'être ? La prise de décision ne constitue un enjeu que parce que ses conséquences nous importent et qu'elle nous engage en tant qu'être humain. Ce livre propose de revisiter la pensée de certains philosophes pour éclairer les enjeux de la prise de décision dans le monde du travail, mais aussi transmettre une pratique de la philosophie au service de la prise de décision quotidienne. Cette deuxième édition est enrichie de nouveaux sujets : comment s'y tenir lorsque l'on a pris une décision ? Comment réussir à entraîner les autres avec nous ? Comment gérer la part d'incertitude ? Tout cela en sachant faire preuve de souplesse...