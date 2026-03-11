Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Le courage de décider

Flora Bernard, Marion Genaivre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'expérience nous prouve que certaines décisions sont plus difficiles à prendre que d'autres. Pour viser la meilleure décision possible, il est nécessaire d'y voir clair - c'est le discernement - et, parfois, cela implique de voir autrement - c'est l'esprit critique. L'entreprise, qui est un haut lieu de la prise de décision, se donne pourtant rarement les moyens de les promouvoir. Et ce n'est pas faute de littérature sur le sujet. Mais peut-être qu'il y manquait encore la voix de la philosophie, alors que ses apports sont absolument essentiels. Qu'est-ce qu'une décision éclairée ? Et pourquoi devrait-elle l'être ? La prise de décision ne constitue un enjeu que parce que ses conséquences nous importent et qu'elle nous engage en tant qu'être humain. Ce livre propose de revisiter la pensée de certains philosophes pour éclairer les enjeux de la prise de décision dans le monde du travail, mais aussi transmettre une pratique de la philosophie au service de la prise de décision quotidienne. Cette deuxième édition est enrichie de nouveaux sujets : comment s'y tenir lorsque l'on a pris une décision ? Comment réussir à entraîner les autres avec nous ? Comment gérer la part d'incertitude ? Tout cela en sachant faire preuve de souplesse...

Par Flora Bernard, Marion Genaivre
Chez Dunod

|

Auteur

Flora Bernard, Marion Genaivre

Editeur

Dunod

Genre

Carrière et réussite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le courage de décider par Flora Bernard, Marion Genaivre

Commenter ce livre

 

Le courage de décider

Flora Bernard, Marion Genaivre

Paru le 11/03/2026

200 pages

Dunod

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100888696
9782100888696
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.