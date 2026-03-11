Les clés de la santé mentale des enfants

Comprendre son enfant, c'est déjà l'aider à grandir. Que faire quand un bébé pleure sans fin, refuse de dormir ou de s'alimenter ? Quand un enfant se replie, s'agite, s'oppose voire devient violent ? Faut-il s'inquiéter ? Comment savoir si c'est "normal" ou s'il a besoin d'aide ? Brune de Bérail, psychologue clinicienne et maman, partage ses conseils et pratiques pour aider les parents à repérer les signaux de souffrance psychologique chez les tout-petits et les enfants. Sans jugement ou recettes toutes faites, elle accompagne les mères et pères avec bienveillance dans la découverte de ce qui se joue dans le développement de leur enfant et les rassure : être parent, ce n'est pas être parfait, mais c'est apprendre à écouter ce qui se dit en dehors des mots.