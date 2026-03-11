ABIDJAN, 24 MARS 2020. Koffi, la source la plus débrouillarde du poste local de la DGSE, apprend à son référent qu'il vient d'être approché par un mystérieux Chen, très vite identifié comme un agent chinois. BOULEVARD MORTIER, SIEGE DE LA DGSE, LE LENDEMAIN L'opération hautement confidentielle baptisée "Ombres chinoises" se dessine. Tandis que le service de contre-espionnage s'organise pour saisir cette occasion rare - recruter l'espion chinois pour en faire un agent double -, Jean, chef du contre-terrorisme, manoeuvre habilement pour placer Solange à la tête de la mission. Elle a déjà fait ses preuves à Beyrouth. En dépit de ses doutes, Solange se lance dans l'aventure ivoirienne. Sa préparation pour le poste est rigoureuse, à la hauteur des enjeux de l'opération. A Paris, la Centrale retient son souffle. A Abidjan, Solange s'investit d'autant plus sur le terrain qu'elle cherche à réparer ses propres failles.