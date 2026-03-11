Inscription
#Polar

Ombres chinoises

Olivier Mas

ActuaLitté
ABIDJAN, 24 MARS 2020. Koffi, la source la plus débrouillarde du poste local de la DGSE, apprend à son référent qu'il vient d'être approché par un mystérieux Chen, très vite identifié comme un agent chinois. BOULEVARD MORTIER, SIEGE DE LA DGSE, LE LENDEMAIN L'opération hautement confidentielle baptisée "Ombres chinoises" se dessine. Tandis que le service de contre-espionnage s'organise pour saisir cette occasion rare - recruter l'espion chinois pour en faire un agent double -, Jean, chef du contre-terrorisme, manoeuvre habilement pour placer Solange à la tête de la mission. Elle a déjà fait ses preuves à Beyrouth. En dépit de ses doutes, Solange se lance dans l'aventure ivoirienne. Sa préparation pour le poste est rigoureuse, à la hauteur des enjeux de l'opération. A Paris, la Centrale retient son souffle. A Abidjan, Solange s'investit d'autant plus sur le terrain qu'elle cherche à réparer ses propres failles.

Par Olivier Mas
Chez Flammarion

|

Auteur

Olivier Mas

Editeur

Flammarion

Genre

Romans d'espionnage

Ombres chinoises

Olivier Mas

Paru le 11/03/2026

408 pages

Flammarion

21,50 €

ActuaLitté
9782080509468
© Notice établie par ORB
