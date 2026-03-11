Inscription
Nous qui avons connu Solange

Marie Vareille

"Le jour où je suis devenue une meurtrière, j'ai cessé d'aimer les mirabelles". Sarégnac, Corrèze. Célestine grandit dans la ferme familiale, bien décidée à réussir ses études pour échapper à la vie de labeur qui l'attend aux champs. Cadiran, Gironde. Solange est internée dans une école de préservation pour jeunes filles où sont envoyées des adolescentes jugées "déviantes". Quel secret lie ces deux jeunes femmes ? Pourquoi Solange déteste-t-elle tant Célestine ? Et comment cette dernière a-t-elle pu commettre l'irréparable ? De la France de nos grands-parents jusqu'à nos jours, cette intrigue poignante ménage autant de suspense que de rebondissements. A travers les destinées de quatre générations de femmes puissantes, Marie Vareille retrace l'extraordinaire évolution de notre monde depuis un siècle et nous rappelle ce que nous devons tous à la persévérance et au courage de nos aînées.

Auteur

Marie Vareille

Editeur

Genre

Littérature française

Nous qui avons connu Solange

Paru le 11/03/2026

432 pages

22,00 €

9782080476418
