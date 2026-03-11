Les fourberies de Scapin

Octave et Léandre sont amoureux de deux jeunes femmes aussi charmantes que pauvres. Mais leurs pères, qui n'accordent aucune valeur à l'amour, ont d'autres projets de mariage pour eux... Heureusement, les jeunes gens peuvent compter sur l'astuce du valet Scapin pour les tirer d'embarras ! Ruses, mensonges et farces s'enchaînent à toute allure dans cette comédie haletante. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte culturel - Aux sources de l'oeuvre - Genre de l'oeuvre - Chronologie et carte mentale TOUT POUR REUSSIR - Questions sur l'oeuvre - Histoire des arts - Education aux médias et à l'information GROUPEMENT DE TEXTES - Difficile d'être sincère ! - Le "réseau social" des précieuses - Une fourberie moderne CAHIER PHOTOS.