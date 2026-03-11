Inscription
#Roman jeunesse

Des potions à gogo

Aurora Quirón

ActuaLitté
Iris et Luna sont comme le jour et la nuit. Iris adore les arcs-en-ciel et Luna les orages. Iris adore le rose, et Luna le noir. Pourtant, elles ont un point commun : leur amour pour les chiots magiques ! A l'école de potions magiques, leur spécialité est de s'occuper de créatures fantastiques. Les gardiens de chiots magiques et d'autres élèves de l'école participent à un concours de potions. Qui remportera le prix ? Mais il y a un souci : quelque chose sent mauvais, très mauvais... et si c'était la mouffette d'Hugo ! Iris, Luna vont devoir mener l'enquête.

Par Aurora Quirón
Chez Larousse

|

Auteur

Aurora Quirón

Editeur

Larousse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Des potions à gogo

Aurora Quirón trad. Claire Trévise

Paru le 11/03/2026

128 pages

Larousse

8,99 €

9782036089426
