Des potions à gogo

Iris et Luna sont comme le jour et la nuit. Iris adore les arcs-en-ciel et Luna les orages. Iris adore le rose, et Luna le noir. Pourtant, elles ont un point commun : leur amour pour les chiots magiques ! A l'école de potions magiques, leur spécialité est de s'occuper de créatures fantastiques. Les gardiens de chiots magiques et d'autres élèves de l'école participent à un concours de potions. Qui remportera le prix ? Mais il y a un souci : quelque chose sent mauvais, très mauvais... et si c'était la mouffette d'Hugo ! Iris, Luna vont devoir mener l'enquête.