Une école pleine de magie

Iris et Luna sont comme le jour et la nuit. Iris adore les arcs-en-ciel et Luna les orages. Iris adore le rose, et Luna le noir. Pourtant, elles ont un point commun : leur amour pour les chiots magiques ! A l'école de potions magiques, leur spécialité est de s'occuper de créatures fantastiques. Mais un jour, quelque chose de mystérieux arrive aux bébés licornes qui vivent dans la forêt de l'école. Iris, Luna et les autres gardiens de chiots magiques parviendront-ils à résoudre le mystère ?