#Roman jeunesse

Une école pleine de magie

Aurora Quirón

ActuaLitté
Iris et Luna sont comme le jour et la nuit. Iris adore les arcs-en-ciel et Luna les orages. Iris adore le rose, et Luna le noir. Pourtant, elles ont un point commun : leur amour pour les chiots magiques ! A l'école de potions magiques, leur spécialité est de s'occuper de créatures fantastiques. Mais un jour, quelque chose de mystérieux arrive aux bébés licornes qui vivent dans la forêt de l'école. Iris, Luna et les autres gardiens de chiots magiques parviendront-ils à résoudre le mystère ?

Par Aurora Quirón
Chez Larousse

|

Auteur

Aurora Quirón

Editeur

Larousse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Une école pleine de magie

Aurora Quirón trad. Claire Trévise

Paru le 11/03/2026

128 pages

Larousse

8,99 €

ActuaLitté
9782036089419
© Notice établie par ORB
