Ménopause tonique

Prise de poids, bouffées de chaleur, troubles du sommeil... Ces symptômes, caractéristiques de la ménopause, peuvent être difficiles à vivre. Il existe une solution naturelle, efficace et accessible à toutes pour vivre au mieux ces changements : l'activité physique ! ? Comprenez comment se manifeste la ménopause et découvrez des conseils pratiques de bien-être, de nutrition et un focus sur les parties du corps à muscler. ? Suivez un programme de 30 jours, adapté aux sportives comme aux débutantes, avec des exercices de renforcement musculaire, de cardio, d'étirements et de respiration. Ils vous aideront à protéger vos articulations, travailler l'équilibre et la coordination, réguler vos hormones et réduire le stress.