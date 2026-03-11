Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Dès 2 ans. L'histoire : Alice se laisse aller à la rêverie durant son cours d'histoire. Soudain, un lapin blanc surgit, vêtu d'un gilet et avec une montre à gousset à la main ! Alice décide de le suivre. Elle s'engouffre dans un terrier et plonge dans un monde incroyable : le Pays des Merveilles ! Elle va y vivre des aventures extraordinaires et rencontrer des personnages plus étonnants les uns que les autres...