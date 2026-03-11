Inscription
Des pâtes à la machine

Mégane Arderighi

Des pâtes fraîches maison réalisées en un tournemain, oui c'est possible !!! Que ce soit de façon traditionnelle au laminoir ou de façon express à l'aide d'un pasta maker à vous les pâtes maison. Dans cet ouvrage, vous trouverez plus de 15 recettes de base pour des pâtes de toutes les formes, de toutes les couleurs et pour tous les goûts et une cinquantaine de plats de pâtes - pâtes à l'italienne, pâtes farcies et pâtes à l'asiatique. Fini les excuses pour ne pas mettre la main à la pâte.

Par Mégane Arderighi
Chez Hachette

Auteur

Mégane Arderighi

Editeur

Hachette

Genre

Pâtes, riz, céréales

Des pâtes à la machine

Mégane Arderighi

Paru le 11/03/2026

150 pages

Hachette

12,00 €

9782017364610
