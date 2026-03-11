Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Puissant duché au Moyen Age, le riche patrimoine et généreux terroir est entre terre et mer. On se promène sur de longues plages surplombées par des dunes ou de hautes falaises calcaires, on musarde dans le bocage, avant d'arriver, émerveillé, face au Mont-Saint-Michel... Dans Le Routard Normandie, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (observer et écouter les oiseaux de bon matin, dans le silence fabuleux du Marais-Vernier ; partir sur les traces d'Arsène Lupin en admirant les falaises d'Etretat, et tenter d'élucider le mystère de l'Aiguille creuse ; aborder Le Mont-Saint-Michel en traversant la baie les pieds dans l'eau et le sable...), des visites (cheminer dans l'univers incroyable des jardins du château du Champ-de-Bataille ; se balader sur la pointe du Hoc tôt le matin ; explorer le monde de l'aiguille à la manufacture Bohin de Saint-Sulpice-sur-Risle...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 30 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Normandie hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.