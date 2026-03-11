Infinie Galaxie Star Wars

Voyage à travers l'univers Star Wars, revisité avec tendresse et fantaisie. Ici, Luke et Yoda pratiquent la force, un Stormtrooper prend un bain de soleil sur Tatooine, le Mandalorien fait griller des marshmallows avec son blaster, et C-3PO et R2-D2 s'affrontent dans une partie de tic-tac-toe. Ajoute des touches de couleur à ces scènes adorables et laisse parler ton imagination dans un monde intergalactique 100 % cozy ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNIS-TOI DE TES PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITE D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges