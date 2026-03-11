Le défilé de mode

Résumé Une nouvelle élève vient d'arriver à l'école. Stitch et Yuna sont ravis de faire sa connaissance, mais Penny est jalouse. Elle lance alors un concours de mode pour prouver qu'elle est la plus élégante. Yuna accepte de participer. Avec l'aide de Stitch et de Sasha, sa nouvelle amie, elle va tout faire pour dénicher la plus belle tenue ! La série Stitch ! adaptée en romans ! - Pour tous les fans du petit extraterrestre bleu ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée - Un texte placé sous le signe de l'amitié et de l'humour Dès 8 ans.