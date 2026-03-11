Dessins mangas chibi

- 40 dessins chibi faciles à représenter à partir de formes simples et en quelques coups de crayon ! - Le style manga chibi est un dessin japonais où les personnages sont représentés en version mini, avec une grosse tête, un petit corps et de grands yeux. Il rend les héros drôles, simples et très mignons. - Des étapes claires, toutes en images et faciles à suivre, pour terminer avec le modèle final en couleurs. Parfait pour devenir un champion du dessin et épater ses amis ! Tous les pas-à-pas de la célèbre collection Simplissime rassemblés dans des livres souples, moins chers, et toujours aussi simples !