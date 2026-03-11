Elle. Depuis quelques semaines, elle a du mal à se lever. Le noir l'aspire petit à petit. Elle a 15 ans, la vie devant elle. Mais la vie est devenue un fardeau trop lourd à porter. Lui. C'est son père. Au début, il a mis ça sur le compte de l'adolescence. Depuis ses 15 ans à lui, tout a tellement changé. La planète, Internet, les réseaux sociaux... Le monde qu'il croyait un peu comprendre lui échappe, et ses certitudes aussi. Lui, c'est moi. Elle, c'est ma fille. Ce livre est l'histoire d'une famille frappée par la dépression adolescente. Le passage est notre récit à deux voix. Ce sont mes mots et mes images, et ceux que j'ai choisis pour elle, avec son accord, pour témoigner. Avec sincérité, sensibilité, mais aussi humour et poésie, Mathieu Persan nous offre un regard essentiel et sans fard sur la santé mentale des jeunes. Tous les droits d'auteur de ce livre seront reversés à des associations oeuvrant pour la santé mentale des jeunes.