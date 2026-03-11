Inscription
Le Passage

Mathieu Persan

ActuaLitté
Elle. Depuis quelques semaines, elle a du mal à se lever. Le noir l'aspire petit à petit. Elle a 15 ans, la vie devant elle. Mais la vie est devenue un fardeau trop lourd à porter. Lui. C'est son père. Au début, il a mis ça sur le compte de l'adolescence. Depuis ses 15 ans à lui, tout a tellement changé. La planète, Internet, les réseaux sociaux... Le monde qu'il croyait un peu comprendre lui échappe, et ses certitudes aussi. Lui, c'est moi. Elle, c'est ma fille. Ce livre est l'histoire d'une famille frappée par la dépression adolescente. Le passage est notre récit à deux voix. Ce sont mes mots et mes images, et ceux que j'ai choisis pour elle, avec son accord, pour témoigner. Avec sincérité, sensibilité, mais aussi humour et poésie, Mathieu Persan nous offre un regard essentiel et sans fard sur la santé mentale des jeunes. Tous les droits d'auteur de ce livre seront reversés à des associations oeuvrant pour la santé mentale des jeunes.

Par Mathieu Persan
Chez Hachette

Auteur

Mathieu Persan

Editeur

Hachette

Genre

Genre

Le Passage

Mathieu Persan

Paru le 11/03/2026

208 pages

Hachette

19,95 €

9782017251071
