En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Proverbes et autres sagesses populaires illustrés

Yves Schaefer

ActuaLitté
Les proverbes et autres sagesses populaires sont des expressions transmises de génération en génération, souvent fondées sur l'expérience collective et la sagesse pratique. Ces dictons reflètent les valeurs, les croyances et les comportements d'une société. Ils servent de guide moral, offrant des conseils sur la vie quotidienne, les relations humaines et la gestion des émotions. Beaucoup de proverbes sont métaphoriques, utilisant des images simples pour transmettre des leçons profondes. Les proverbes varient d'une culture à l'autre, mais certains thèmes universels, comme la patience, la prudence ou la solidarité, sont communs. En somme, les proverbes sont un moyen puissant de préserver et de diffuser la sagesse populaire à travers le temps.

Par Yves Schaefer
Chez Cabedita

|

Auteur

Yves Schaefer

Editeur

Cabedita

Genre

Dictionnaires des citations

Proverbes et autres sagesses populaires illustrés

Yves Schaefer

Paru le 06/03/2026

96 pages

Cabedita

15,50 €

ActuaLitté
9782889850389
