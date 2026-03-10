Inscription
#Essais

La force de la rhétorique

Thomas Grimaux

ActuaLitté
Vous aimez l'éloquence ? Vous avez raison ! On le voit, la multiplication des concours, sites, formations d'éloquence répond à un besoin réel de bien dire. N'admirons-nous tous pas ce grand orateur qui, par sa voix, ses enchaînements, ses fulgurances, sa virtuosité, sa maîtrise des codes actuels, emporte et transporte l'auditoire ? Mais au fait, où nous emporte-t-il ? On ne le sait pas puisqu'on est envoûtés. " Aie confiance " nous dit-il, comme le serpent dans Mowgli : " Aie confiance ". Eh bien non ! Il ne faut pas faire confiance aveuglément. Pour être libre, il faut pouvoir juger aussi du fond du discours. Certes, la forme est fondamentale, mais le fond l'est encore plus ! Tel est justement le rôle de la rhétorique, sa fonction première : savoir se présenter pour susciter l'empathie, savoir prédisposer l'auditoire, savoir maîtriser les bonnes règles du raisonnement - et donc savoir déceler les sophistes, volontaires ou non. Dans cet ouvrage, nous allons donc, ensemble, pas à pas, avec de la théorie et des exemples anciens et actuels, apprendre cette technique et savoir maîtriser l'art de la rhétorique. Vous aimez l'éloquence ? Vous allez adorer la rhétorique ! Pendant une quinzaine d'années, Thomas Grimaux a effectué des grands reportages et reportages de guerre. Aujourd'hui, il enseigne en faculté la rhétorique comme arme au service des hommes et des femmes qui défendent la Liberté et le Bien commun.

Par Thomas Grimaux
Chez Ellipses

|

Auteur

Thomas Grimaux

Editeur

Ellipses

Genre

Expression orale

La force de la rhétorique

Thomas Grimaux

Paru le 10/03/2026

200 pages

Ellipses

22,00 €

ActuaLitté
9782340114197
