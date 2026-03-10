Les enfants de la cathédrale

Trois enfants, trois époques, une cathédrale. Un roman où le fil de la mémoire relie les hommes et éclaire l'histoire d'une ville, Genève. Marius, un garçon de 11 ans, s'ennuie chez lui une fois l'école terminée et passe son temps libre auprès de Jean, le marguillier de la cathédrale Saint-Pierre de Genève, qu'il a rencontré à l'occasion d'une sortie scolaire. Ce dernier lui ouvre l'accès au trésor de sa loge : une vieille armoire en chêne qui renferme des centaines de cahiers rédigés par ceux qui, comme lui, ont veillé sur la cathédrale à travers les siècles. Ces récits font resurgir deux voix du passé : celle de Clarisse, jeune huguenote réfugiée à Genève après la révocation de l'édit de Nantes, et celle de Léon, un nourrisson abandonné devant la porte de Cornavin en 1720 lors de la grande peste de Marseille. Ces lectures sont abruptement suspendues le 23 août 1909... L'usine à gaz vient d'exploser. Cette catastrophe engendrera des conséquences inconcevables pour Marius.