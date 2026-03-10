Inscription
#Roman francophone

Chant d'une vie

Brigitte Steinauer

ActuaLitté
Cette histoire inspirée de faits réels débute dans un joli coin de campagne et se poursuit, soixante ans plus tard, au monastère de la Clairière. Evy grandit dans un foyer où l'amour triomphe des épreuves. Adolescente, elle quitte sa terre. Durant treize ans, elle cherche sa place. Le jour où elle trouve un travail intéressant, elle se stabilise. Au fil des mois, elle comprend qu'elle se trouve du mauvais côté de la barrière. Elle s'écoute, elle accepte, elle décide. Optant pour l'engagement monastique le plus absolu, Evy quitte tout pour vivre en clôture. Elle y découvre le monde exigeant du silence, de l'obéissance, du rythme immuable des jours. Si elle goûte à la paix intérieure, à la beauté du site, au partage communautaire, elle affronte aussi la monotonie, le doute, la maladie, les blessures et l'angoisse. Une vie en clair-obscur, aux sonorités monodiques du chant grégorien, une vie entre gratitude et rejet, anges et démons.

Par Brigitte Steinauer
Chez Cabedita

|

Auteur

Brigitte Steinauer

Editeur

Cabedita

Genre

Littérature francophone

Paru le 10/03/2026

140 pages

Cabedita

23,00 €

ActuaLitté
9782889850310
© Notice établie par ORB
