Ambitieuse, et alors ?

Marina Movsissian

Pour la gestion de carrière au féminin. Ancienne cadre chez Google, Marina Movsissian livre le manuel indispensable pour toutes les femmes qui veulent briser le plafond de verre. Fini le syndrome de la " bonne élève " : ce guide pratique donne les clés concrètes pour oser la visibilité, réseauter et négocier son salaire sans s'excuser. L'autrice décode les règles implicites du pouvoir pour aider vos lectrices à s'imposer sereinement dans des environnements encore très masculins. Pour assumer enfin son ambition. Un ouvrage énergisant qui transforme le potentiel en leadership réel.

Chez Prochain Chapitre

Prochain Chapitre

Management

Ambitieuse, et alors ?

Paru le 10/03/2026

280 pages

22,90 €

9782488886031
