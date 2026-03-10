Tout commence par moi !

Et si la plus belle aventure commençait par un retour à soi... Pris dans le rythme du quotidien et les attentes extérieures, nous oublions parfois de nous écouter, de choisir, de vivre en accord avec ce que nous ressentons profondément. Ce livre propose : une pause, un temps pour se reconnecter à soi et reprendre la direction de sa vie. Pas à pas, il aide à sortir des automatismes, à retrouver une boussole intérieure fiable et à avancer avec plus de clarté, de libertéet d'alignement. S'appuyant sur la sagesse orientale, la psychologie contemporaine et l'expérience concrète d'une thérapeute, ce guide accompagne une transformation douce, réaliste et profondément humaine.