Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Jésus

Thierry Lenoir

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De quoi avons-nous le plus besoin de guérir ? Serait-ce de notre corps abîmé par les aléas de la vie et du temps qui passe ? Ou de notre âme meurtrie par les maltraitances et les pressions sociales, dont le défi est de ne pas la laisser s'éteindre avant le corps ? Ou encore de notre esprit tourmenté en nos profondeurs et pourtant assoiffé du sens sacré de l'existence ? Dès lors, la question est de savoir comment vivre un équilibre harmonieux du corps, de l'âme et de l'esprit. Pour rendre concrète cette démarche thérapeutique, ce livre propose un modèle millénaire en la personne de Jésus. D'une stupéfiante modernité, il est envisagé comme la figure type de l'être humain dans sa plénitude épanouie, ainsi que le praticien pertinent de la thérapie des profondeurs. Que cela soit par ses paroles, ses gestes ou ses paraboles, Jésus fascine et provoque à la fois. C'est ainsi qu'il suscite la venue de l'être en marche.

Par Thierry Lenoir
Chez Cabedita

|

Auteur

Thierry Lenoir

Editeur

Cabedita

Genre

Jésus

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jésus par Thierry Lenoir

Commenter ce livre

 

Jésus

Thierry Lenoir

Paru le 10/03/2026

96 pages

Cabedita

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889850372
9782889850372
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.