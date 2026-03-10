De quoi avons-nous le plus besoin de guérir ? Serait-ce de notre corps abîmé par les aléas de la vie et du temps qui passe ? Ou de notre âme meurtrie par les maltraitances et les pressions sociales, dont le défi est de ne pas la laisser s'éteindre avant le corps ? Ou encore de notre esprit tourmenté en nos profondeurs et pourtant assoiffé du sens sacré de l'existence ? Dès lors, la question est de savoir comment vivre un équilibre harmonieux du corps, de l'âme et de l'esprit. Pour rendre concrète cette démarche thérapeutique, ce livre propose un modèle millénaire en la personne de Jésus. D'une stupéfiante modernité, il est envisagé comme la figure type de l'être humain dans sa plénitude épanouie, ainsi que le praticien pertinent de la thérapie des profondeurs. Que cela soit par ses paroles, ses gestes ou ses paraboles, Jésus fascine et provoque à la fois. C'est ainsi qu'il suscite la venue de l'être en marche.