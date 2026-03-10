Amazones MC

Bianca Mickaels est à la tête des Amazones, un club de bikers clean exclusivement féminin qu'elle a forgé à son image : indépendant, puissant et inébranlable. Entre ses murs, les règles sont claires : aucune soumission, aucune faiblesse, aucune dépendance. Les Amazones ne plient devant personne. Mais lorsqu'une menace grandissante s'abat sur elles, Bianca se retrouve face à un choix impossible. Son territoire est en danger, ses soeurs sont visées... et les alliances qu'elle a toujours refusées pourraient bien être la seule issue. C'est alors que les Sons of Warriors entrent dans l'équation. Une fratrie de bikers 1 % redoutée, un empire construit sur des fondations bien différentes des siennes. Leur Président, Tommy Bike, imposant, charismatique et impitoyable, voit en elle une adversaire, un défi... ou peut-être bien plus. Dans cette guerre de pouvoir où confiance et trahison s'entrelacent, chaque décision a un prix. Jusqu'où Bianca est-elle prête à aller pour protéger ce qu'elle a construit... sans risquer de tout perdre ?