#Essais

L'impact de l'IA sur les juristes et avocats d'affaires

Olivier Chaduteau

ActuaLitté
Dans un paysage juridique en évolution rapide, l'IA générative redéfinit les fondements des services juridiques et des cabinets d'avocats. Ce livre a pour objectif de devenir le guide essentiel pour les directeurs juridiques et avocats d'affaires qui cherchent à exploiter la puissance de l'IA pour révolutionner leurs organisations. L'auteur démystifie l'impact de l'IA générative sur la stratégie et le positionnement, les relations avec les clients, la gestion du capital humain, la gouvernance des données, la structure organisationnelle et les modèles financiers. A l'aide d'informations précises, d'exemples concrets et de cadres innovants, les lecteurs apprendront comment optimiser le mix " humain-machine ", améliorer la création de valeur, favoriser l'innovation et stimuler une croissance durable et mettre en place l'organisation juridique de demain.

Par Olivier Chaduteau
Chez LGDJ

Auteur

Olivier Chaduteau

Editeur

LGDJ

Genre

Métiers du droit

L'impact de l'IA sur les juristes et avocats d'affaires

Olivier Chaduteau

Paru le 17/03/2026

250 pages

LGDJ

26,00 €

ActuaLitté
9782275164793
