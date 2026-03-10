L'impact de l'IA sur les juristes et avocats d'affaires

Dans un paysage juridique en évolution rapide, l'IA générative redéfinit les fondements des services juridiques et des cabinets d'avocats. Ce livre a pour objectif de devenir le guide essentiel pour les directeurs juridiques et avocats d'affaires qui cherchent à exploiter la puissance de l'IA pour révolutionner leurs organisations. L'auteur démystifie l'impact de l'IA générative sur la stratégie et le positionnement, les relations avec les clients, la gestion du capital humain, la gouvernance des données, la structure organisationnelle et les modèles financiers. A l'aide d'informations précises, d'exemples concrets et de cadres innovants, les lecteurs apprendront comment optimiser le mix " humain-machine ", améliorer la création de valeur, favoriser l'innovation et stimuler une croissance durable et mettre en place l'organisation juridique de demain.