Naviguer avec le Christ dans les tempêtes de la vie

Philippe Cavin

Si l'on devait compter toutes les sollicitations qui jalonnent nos journées, nous pourrions aisément nous sentir submergés, voire perdre le sens de l'orientation. Prêter attention à chacune d'elles est impossible : notre esprit trie sans cesse entre des courants qui s'entrechoquent et s'entremêlent. Ce livre s'adresse à celles et ceux qui souhaitent interroger leur rapport à la société actuelle. Dans un monde qui questionne la place des religions et bouscule nos repères, il n'est pas toujours simple d'ancrer sa vie et de tenir une direction. La multiplication des sollicitations et la course en avant éprouvent aussi notre capacité, en tant que disciples du Christ, à assumer notre véritable identité.

Par Philippe Cavin
Chez Cabedita

Auteur

Philippe Cavin

Editeur

Cabedita

Genre

Vie chrétienne

Naviguer avec le Christ dans les tempêtes de la vie

Philippe Cavin

Paru le 10/03/2026

96 pages

Cabedita

15,00 €

9782889850358
