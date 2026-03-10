Naviguer avec le Christ dans les tempêtes de la vie

Si l'on devait compter toutes les sollicitations qui jalonnent nos journées, nous pourrions aisément nous sentir submergés, voire perdre le sens de l'orientation. Prêter attention à chacune d'elles est impossible : notre esprit trie sans cesse entre des courants qui s'entrechoquent et s'entremêlent. Ce livre s'adresse à celles et ceux qui souhaitent interroger leur rapport à la société actuelle. Dans un monde qui questionne la place des religions et bouscule nos repères, il n'est pas toujours simple d'ancrer sa vie et de tenir une direction. La multiplication des sollicitations et la course en avant éprouvent aussi notre capacité, en tant que disciples du Christ, à assumer notre véritable identité.