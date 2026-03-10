Français 1re

Cet ouvrage propose une démarche rigoureuse et progressive pour maîtriser les épreuves qui sanctionnent l'enseignement de la littérature et de la langue française au baccalauréat. De la première approche des textes à la rédaction structurée d'une production écrite ou d'un exposé oral, chaque chapitre accompagne l'élève pas à pas afin qu'il puisse comprendre le sens, interpréter avec justesse, argumenter avec méthode. Ancré dans la pratique réelle de la classe, ce livre se fonde sur les savoirs tout en évitant l'écueil d'un propos trop théorique : les encadrés méthodologiques s'appuient sur des exemples précis tirés des oeuvres au programme, débouchent sur des exercices d'entraînement et des corrigés. Enfin, un glossaire qui évite de se perdre dans le jargon, des conseils de professeurs et d'examinateurs achèvent de faire de ce guide de référence un outil indispensable pour une appropriation des acquis fondamentaux. En résumé, vous aurez toutes les clés pour cartonner au bac ! Daphné Blachère-Cavalié est professeure certifiée de lettres modernes titulaire par ailleurs d'une maîtrise de " Français Langue Etrangère " et d'un Master 2 de sociolinguistique. Elle enseigne depuis de nombreuses années en classes de cycle terminal des lycées. Elle a enrichi son expérience personnelle par un diplôme de psychologie et se fait parfois, à l'occasion, autrice elle-même en publiant roman et pièce de théâtre.