Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Français 1re

Daphné Blachère-Cavalié

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage propose une démarche rigoureuse et progressive pour maîtriser les épreuves qui sanctionnent l'enseignement de la littérature et de la langue française au baccalauréat. De la première approche des textes à la rédaction structurée d'une production écrite ou d'un exposé oral, chaque chapitre accompagne l'élève pas à pas afin qu'il puisse comprendre le sens, interpréter avec justesse, argumenter avec méthode. Ancré dans la pratique réelle de la classe, ce livre se fonde sur les savoirs tout en évitant l'écueil d'un propos trop théorique : les encadrés méthodologiques s'appuient sur des exemples précis tirés des oeuvres au programme, débouchent sur des exercices d'entraînement et des corrigés. Enfin, un glossaire qui évite de se perdre dans le jargon, des conseils de professeurs et d'examinateurs achèvent de faire de ce guide de référence un outil indispensable pour une appropriation des acquis fondamentaux. En résumé, vous aurez toutes les clés pour cartonner au bac ! Daphné Blachère-Cavalié est professeure certifiée de lettres modernes titulaire par ailleurs d'une maîtrise de " Français Langue Etrangère " et d'un Master 2 de sociolinguistique. Elle enseigne depuis de nombreuses années en classes de cycle terminal des lycées. Elle a enrichi son expérience personnelle par un diplôme de psychologie et se fait parfois, à l'occasion, autrice elle-même en publiant roman et pièce de théâtre.

Par Daphné Blachère-Cavalié
Chez Ellipses

|

Auteur

Daphné Blachère-Cavalié

Editeur

Ellipses

Genre

Français

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Français 1re par Daphné Blachère-Cavalié

Commenter ce livre

 

Français 1re

Daphné Blachère-Cavalié

Paru le 10/03/2026

250 pages

Ellipses

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340114418
9782340114418
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.