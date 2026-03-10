Inscription
#Essais

501 exercices corrigés de mathématiques pour réussir son année 1re tronc commun

Konrad Renard

ActuaLitté
Ce recueil d'exercices de mathématiques, allant de la simple application du cours à des exercices plus difficiles, s'adresse à tous les élèves de Première n'ayant pas choisi la spécialité Mathématiques. Il s'articule autour des 5 chapitres du nouveau programme qui entre en vigueur à la rentrée 2023 : - Statistiques - Probabilités - Equations - Suites numériques - Fonctions Dans chaque chapitre, vous trouverez : - des sous-chapitres composés d'un bref résumé du cours, d'exercices d'application puis d'exercices d'approfondissement - des exercices d'automatisme à résoudre sans calculatrice très rapidement - des exercices de synthèse - des exercices pour se préparer à la poursuite en option mathématiques complémentaires. Ces exercices sont plus difficiles, mêlent plusieurs notions ou abordant des thèmes qui ne sont pas au programme de première mais dont la maîtrise sera un atout pour la poursuite en terminale - les corrigés détaillés de tous les exercices. Et pour la préparation à la nouvelle épreuve anticipée du Bac : - Des exercices d'automatisme à faire sans calculatrice. - Des exercices pour préparer l'examen de fine d'année à faire sans calculatrice. Tout en permettant aux élèves de consolider les notions abordées dans le module spécifique de mathématiques intégré à l'enseignement scientifique de la classe de première, cet ouvrage sera utile à tous ceux qui souhaitent poursuivre en option mathématiques complémentaires dans l'optique d'une poursuite d'études supérieures ayant une petite composante en mathématiques. Dans cette optique le chapitre "équations" , qui n'est pas au programme explicitement, a été ajouté.

Par Konrad Renard
Chez Ellipses

|

Auteur

Konrad Renard

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques

501 exercices corrigés de mathématiques pour réussir son année 1re tronc commun

Konrad Renard

Paru le 10/03/2026

284 pages

Ellipses

14,00 €

ActuaLitté
9782340114340
