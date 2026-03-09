Inscription
En ce moment :

#Polar

La femme de l'ombre

Loreth Anne White

ActuaLitté
La curiosité est un vilain défaut... Kit Darling est une fouineuse invétérée. Elle ne peut s'empêcher de fouiller dans les affaires de ses riches clients. Mais ce passe-temps qu'elle pensait inoffensif vire au cauchemar le jour où elle découvre un secret troublant chez un couple fortuné qui attend son premier enfant. Un secret si sombre qu'il menace de détruire leur réputation. L'inspectrice Mallory Van Alst est appelée sur une scène de crime atypique : la Maison de Verre montre toutes les traces d'une agression d'une violence inouïe, mais il n'y a ni victime ni suspects. Les propriétaires se sont volatilisés. Leur femme de ménage a disparu. Et l'unique témoin est une voisine âgée réveillée au beau milieu de la nuit par des cris - celle-là même qui, sans le savoir, a été la dernière personne à voir Kit vivante. Mais les apparences sont souvent trompeuses, et le passé rattrape toujours ceux qui tentent de l'effacer. #ThrillerDomestique #Secrets #Journal #Disparition #DoubleTemporalité #SuspensePsychologique Attention : ce roman comporte des éléments susceptibles de heurter la sensibilité des lecteurices. --- "Avez-vous déjà découvert un secret pour lequel on serait prêt à tuer ? Avez-vous déjà fait quelque chose de si odieux, de si honteux, que vous l'avez enfoui profondément en vous, et qu'à partir de ce moment, plus rien n'a jamais été comme avant, sans jamais admettre vos torts ? Avez-vous déjà souhaité la mort de quelqu'un - ou pire encore ? Les personnages de La femme de l'ombre l'ont fait". - Alison Dasho, éditrice

Par Loreth Anne White
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Loreth Anne White

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Thrillers

Retrouver tous les articles sur La femme de l'ombre par Loreth Anne White

La femme de l'ombre

Loreth Anne White

Paru le 09/03/2026

446 pages

MXM Bookmark

21,99 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038152502
9791038152502
© Notice établie par ORB
plus d'informations

