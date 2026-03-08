L'Art de survivre aux filles est un essai féministe adressé aux hommes, un texte ironique, vif et lucide sur la façon dont les rapports entre les sexes évoluent à l'ère du féminisme. Delphine-Elisa Roux s'adresse à eux en les tutoyant, avec humour et pédagogie, pour leur tendre un miroir sans concession. Loin d'un pamphlet, le livre se veut une conversation, une mise au point nécessaire entre les genres. A travers quatre chapitres - la fille dans ta vie amoureuse, la fille dans ta vie professionnelle, la fille dans ta vie de famille et la fille est une inconnue, ou presque, l'autrice décortique les stéréotypes, les attentes et les déséquilibres qui persistent malgré la bonne volonté affichée. Ce texte, aussi caustique que bienveillant, offre une lecture salutaire de notre époque et de ses contradictions. INTENTIONS D'AUTRICE Avec L'Art de survivre aux filles, Delphine-Elisa Roux veut renverser les codes de la conversation entre les sexes. Elle choisit un ton direct, parfois mordant, pour aborder ce que beaucoup de femmes n'ont plus envie d'expliquer : les microsexismes, les paradoxes du couple égalitaire, la charge mentale, ou la persistance des privilèges masculins. C'est un livre qui fait rire, grincer et réfléchir - un texte qui parle aux hommes sans les ménager, mais sans les accuser. Loin de la théorie, Delphine-Elisa Roux part de situations concrètes, vécues, observées, parfois drôles, parfois amères. Elle invite à une prise de conscience plutôt qu'à une leçon. Car survivre aux filles, au XXIème siècle, c'est peut-être enfin apprendre à vivre avec elles.