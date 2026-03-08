Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre

L’art de survivre aux filles

Delphine-Elisa Roux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'Art de survivre aux filles est un essai féministe adressé aux hommes, un texte ironique, vif et lucide sur la façon dont les rapports entre les sexes évoluent à l'ère du féminisme. Delphine-Elisa Roux s'adresse à eux en les tutoyant, avec humour et pédagogie, pour leur tendre un miroir sans concession. Loin d'un pamphlet, le livre se veut une conversation, une mise au point nécessaire entre les genres. A travers quatre chapitres - la fille dans ta vie amoureuse, la fille dans ta vie professionnelle, la fille dans ta vie de famille et la fille est une inconnue, ou presque, l'autrice décortique les stéréotypes, les attentes et les déséquilibres qui persistent malgré la bonne volonté affichée. Ce texte, aussi caustique que bienveillant, offre une lecture salutaire de notre époque et de ses contradictions. INTENTIONS D'AUTRICE Avec L'Art de survivre aux filles, Delphine-Elisa Roux veut renverser les codes de la conversation entre les sexes. Elle choisit un ton direct, parfois mordant, pour aborder ce que beaucoup de femmes n'ont plus envie d'expliquer : les microsexismes, les paradoxes du couple égalitaire, la charge mentale, ou la persistance des privilèges masculins. C'est un livre qui fait rire, grincer et réfléchir - un texte qui parle aux hommes sans les ménager, mais sans les accuser. Loin de la théorie, Delphine-Elisa Roux part de situations concrètes, vécues, observées, parfois drôles, parfois amères. Elle invite à une prise de conscience plutôt qu'à une leçon. Car survivre aux filles, au XXIème siècle, c'est peut-être enfin apprendre à vivre avec elles.

Par Delphine-Elisa Roux
Chez Librisphaera

|

Auteur

Delphine-Elisa Roux

Editeur

Librisphaera

Genre

sociologie du genre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L’art de survivre aux filles par Delphine-Elisa Roux

Commenter ce livre

 

L’art de survivre aux filles

Delphine-Elisa Roux

Paru le 02/03/2026

196 pages

Librisphaera

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490399765
9782490399765
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.