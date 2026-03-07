Inscription
Les Handicaplés

Adda Abdelli, Georges Grard, Jak

Des handicapés (-ées) qui participent à des castings, à des tournages et qui voient leur réalité ou leurs rêves trahis par un producteur, un réalisateur ou un partenaire... Fous rires assurés ! C'est un véritable " Festival de cannes " et de jeux de mots ou de situations... De l'humour parfois grinçant, parfois noir mais toujours réaliste... Les auteurs s'en donnent à coeur joie pour régler des comptes à un monde qui exclue et méprise souvent la différence. Quatrième de couverture : " Quand l'humour de " La bande à Ed " rencontre l'esprit de " Vestiaires " ! " Nous avons là une " Première " en matière de BD ! Une BD à l'esprit adulte (" La bande à Ed " s'adresse à un public familial ! ) qui déchire les convenances, dénonce les pratiques et milite pour l'intégration des handicapés (-ées) dans le monde du spectacle. Les auteurs de par leur parcours portent un regard rafraichissant et concerné tout en brisant avec un humour sans précédent les stéréotypes. Ils célèbrent la diversité sans en parler mais en la montrant ! Réjouissant et drôle !

Par Adda Abdelli, Georges Grard, Jak
Chez Grrr... Art

Auteur

Adda Abdelli, Georges Grard, Jak

Editeur

Grrr... Art

Genre

Humour

Les Handicaplés

Adda Abdelli, Georges Grard, Jak

Paru le 07/03/2026

32 pages

Grrr... Art

11,00 €

9782365922678
© Notice établie par ORB
