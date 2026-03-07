Les Handicaplés

Des handicapés (-ées) qui participent à des castings, à des tournages et qui voient leur réalité ou leurs rêves trahis par un producteur, un réalisateur ou un partenaire... Fous rires assurés ! C'est un véritable " Festival de cannes " et de jeux de mots ou de situations... De l'humour parfois grinçant, parfois noir mais toujours réaliste... Les auteurs s'en donnent à coeur joie pour régler des comptes à un monde qui exclue et méprise souvent la différence. Quatrième de couverture : " Quand l'humour de " La bande à Ed " rencontre l'esprit de " Vestiaires " ! " Nous avons là une " Première " en matière de BD ! Une BD à l'esprit adulte (" La bande à Ed " s'adresse à un public familial ! ) qui déchire les convenances, dénonce les pratiques et milite pour l'intégration des handicapés (-ées) dans le monde du spectacle. Les auteurs de par leur parcours portent un regard rafraichissant et concerné tout en brisant avec un humour sans précédent les stéréotypes. Ils célèbrent la diversité sans en parler mais en la montrant ! Réjouissant et drôle !