#Album jeunesse

L'envolée

Bruno Bonvalet

ActuaLitté
Lassée de ne pas finir ses phrases, d'être timide, Pauline décide de faire comme l'oisillon qu'elle observe dans le cerisier japonais de son jardin : se lancer pour son premier vol. Un premier vol censé lui permettre de libérer les mots bloqués en elle. De se sentir plus à l'aise pour s'exprimer. Dans le Parc Alamo, sur le chemin du collège, elle s'élance donc... Bilan : une jambe cassée et une grande frayeur pour ses parents et camarades... Pourtant elle est certaine que cela a marché. A l'hôpital, elle le sent, elle le crie ! Les mots viennent tout à coup aisément pour expliquer pourquoi elle l'a fait... surtout pas dans l'idée " d'en finir ". Finalement, elle n'a pas besoin de l'aide de la psychologue qu'on lui propose, et ses parents semblent comprendre son geste. Comme l'oisillon qui maintenant est parti, elle a pris son envol pour une vie meilleure de partage avec les autres. Cet album cartonné propose un texte évoquant la timidité. Certains enfants et adolescents en souffrent beaucoup. A l'époque d'une reconnaissance accrue des troubles qui peuvent toucher notamment l'écolier, le collégien ou le lycéen, l'histoire de Pauline ne peut pas laisser indifférent. Etre très réservé ne signifie pas forcément le manque de mots pour dire. Cela peut être le signe, au contraire, d'un trop plein de mots accumulés, comme pris dans un embouteillage géant au fond de la gorge, ou même au plus profond du coeur d'un enfant...

Par Bruno Bonvalet
Chez Grrr... Art

|

Auteur

Bruno Bonvalet

Editeur

Grrr... Art

Genre

Autres éditeurs (F à J)

L'envolée

Bruno Bonvalet

Paru le 07/03/2026

40 pages

Grrr... Art

12,00 €

ActuaLitté
9782365922487
© Notice établie par ORB
