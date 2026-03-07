Voilà l'aventure !

Vive la curiosité, l'envie d'ailleurs et les rêves ! Et vive l'aventure ! Elle est là, chaque jour, aux coins des rues, dans ta chambre, dans une forêt, à la piscine, sur un stade, dans la cour de récréation... Partout ! C'est courir, sauter, voler, tomber, rire, partager... VIVRE ! Tu l'as compris... L'aventure, c'est de l'action ! Mais c'est aussi explorer l'inconnu et se donner le premier rôle d'une histoire ! C'est chercher un trésor, explorer un nouveau territoire ou sauver un animal... A toi de jouer ! Quatrième de couverture : Tu vas vivre des aventures dans les airs, sur l'eau, sur terre, ici et ailleurs ! Et tu vas ressentir des peurs, des joies... Du bonheur ! Car découvrir, c'est aussi se découvrir ! A toi de choisir l'aventure que tu veux vivre ! Voilà un livre où il fait bon s'aventurer ! Cette collection " Voilà... "est un " must " pour les maternelles, CP et CE1. Après l'école, l'anniversaire, Noël, la ferme, les vacances, le zoo... C'est le thème de l'aventure qui est proposé ! Et cela ne manque pas de piquant et d'émotions !