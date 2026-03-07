Inscription
Complot à Versailles

Bob Decoster

ActuaLitté
La guerre en Ukraine secoue l'Europe qui se trouve plongée dans une vague de terrorisme de grande ampleur qui vise en premier lieu les bases militaires. Lors d'une réunion au QG des opérations spéciales, la présidente de la République confie à Max, l'un des gardes du corps de la ministre des Armées, une enquête indépendante afin d'identifier des espions parmi les plus hauts dirigeants du pouvoir ; que ce soit à l'Elysée, à Matignon, au Parlement, au Sénat ou dans les ministères. Dès le premier jour, Max sera confronté aux décès mystérieux. Le jour d'après, il éprouve au réveil une étrange sensation de déjà-vu ? . TEST à la fin du livre : feriez-vous un bon agent ?

Par Bob Decoster
Chez Decoster

Auteur

Bob Decoster

Editeur

Decoster

Genre

Romans d'espionnage

Paru le 07/05/2026

232 pages

20,00 €

9782384300860
