Le Chien

Carlos Valdeira, Georges Grard

Jean est un homme usé par la vie... Il porte son corps avec peine. On le voit déambuler le dos voûté aux abords des immeubles de la cité. C'est un trajet immuable qu'il s'impose chaque jour : de son appartement à chez "Momo" , le " kebab " du coin. Voilà deux ans qu'il a perdu sa femme et son fils unique dans un accident de voiture et, depuis, il a lâché prise. Il n'a plus envie de combattre le quotidien et il l'a juste "borné" pour ne pas souffrir d'avantage... Il a ancré ses habitudes dans le marbre d'une existence régulée et tout ce qui vient perturber le mécanisme de ses jours le rend plus faible et plus malheureux. Jusqu'à sa rencontre avec un chien, " Le Chien " ! C'est le début d'une histoire qui va nous mener de la station " Port Royal " (Paris) à Raqqa en Syrie... L'histoire d'un homme qui va puiser sa résilience dans l'âpreté de la vengeance !

Carlos Valdeira, Georges Grard
Chez Grrr... Art

|

Auteur

Carlos Valdeira, Georges Grard

Editeur

Grrr... Art

Genre

Aventure

Le Chien

Carlos Valdeira, Georges Grard

Paru le 07/03/2026

56 pages

Grrr... Art

15,00 €

9782365922661
