#Roman francophone

La Pharmacie

Pascal Leclercq, Pascal Leclercq

ActuaLitté
Comment se forment les souvenirs de jeunesse, ceux qui fondent une existence ? Sont-ils le fruit de ce que notre mémoire se rappelle précisément, ou bien travaille-t-elle à tout reconstituer à partir d'éléments disparates, ou même parfois plus tardifs ? Pourquoi autant d'indécision quand on se met à raconter, alors que tout dans notre esprit semblait pourtant si précis ? A la faveur d'une escapade nocturne à bicyclette, le narrateur de La Pharmacie se retrouve nez à nez avec celle dans laquelle ont vécu et travaillé, durant de longues années, ses grands-parents, un lieu qui a profondément marqué son enfance. Cet événement sonne le départ d'une quête pour tenter de reconstituer ce lieu devenu pour lui comme légendaire, avec les êtres et les objets qui le peuplaient, avec ses coins et ses recoins, dont chacun recèle sa propre histoire tout en faisant partie d'un ensemble. De cette quête, néanmoins, il ne pourra que très vite constater l'échec... en même temps, bien sûr, qu'il est en train de l'écrire. La Pharmacie est une tendre et délicate méditation sur l'enfance et l'âge adulte, le rêve et la réalité, le souvenir et l'oubli. Elle a même parfois le goût de la miche dorée à la croûte croquante du petit-déjeuner du dimanche.

Par Pascal Leclercq, Pascal Leclercq
Chez Do Editions

|

Auteur

Pascal Leclercq, Pascal Leclercq

Editeur

Do Editions

Genre

Littérature française

Commenter ce livre

 

La Pharmacie

Pascal Leclercq, Pascal Leclercq

Paru le 06/03/2026

115 pages

Do Editions

14,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791095434665
9791095434665
© Notice établie par ORB
plus d'informations

