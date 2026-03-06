Natif de Saint-Brieuc, Emmanuel Lepage a réalisé de nombreux carnets de voyage et albums de Bd de reportage dont un diptyque multi récompensé consacré à Tchernobyl : "les Fleurs de Tchernobyl"/"Retour à Tchernobyl." Son dernier album "Au pied des étoiles" a été réalisé à 4 mains avec Edmond Baudoin. Il nous propose un carnet de voyage inédit sur Angkor. Notre projet : vous montrer le monde avec l'oeil bienveillant des carnettistes les plus talentueux de France et d'ailleurs avec une nouvelle brochette d'artistes connus et moins connus. " Je voyage pour le plaisir de voyager. L'important est de bouger, d'éprouver de plus près les possibilités, les nécessités et les embarras de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisation" écrivit un jour Stevenson. ALORS, PRENEZ DONC LA ROUTE AVEC NOUS !