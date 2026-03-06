Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Angkor

Emmanuel Lepage

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Natif de Saint-Brieuc, Emmanuel Lepage a réalisé de nombreux carnets de voyage et albums de Bd de reportage dont un diptyque multi récompensé consacré à Tchernobyl : "les Fleurs de Tchernobyl"/"Retour à Tchernobyl." Son dernier album "Au pied des étoiles" a été réalisé à 4 mains avec Edmond Baudoin. Il nous propose un carnet de voyage inédit sur Angkor. Notre projet : vous montrer le monde avec l'oeil bienveillant des carnettistes les plus talentueux de France et d'ailleurs avec une nouvelle brochette d'artistes connus et moins connus. " Je voyage pour le plaisir de voyager. L'important est de bouger, d'éprouver de plus près les possibilités, les nécessités et les embarras de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisation" écrivit un jour Stevenson. ALORS, PRENEZ DONC LA ROUTE AVEC NOUS !

Par Emmanuel Lepage
Chez 21 g

|

Auteur

Emmanuel Lepage

Editeur

21 g

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Angkor par Emmanuel Lepage

Commenter ce livre

 

Angkor

Emmanuel Lepage

Paru le 06/03/2026

148 pages

21 g

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791093111209
9791093111209
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.