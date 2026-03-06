Dans la famille des amours impossibles je demande le berger et le loup... Bonne pioche ! Pour le cinquième volume de la collection Bédé coeur, Eric Schwarz joue la carte de la fable pastorale : Un jeune pâtre tombe sous le charme d'un loup terriblement séduisant et s'attire les foudres de sa famille, un patriarche et ses deux fils fermement opposés à cette union contre-nature. Mais l'amour peut déplacer des montagnes et pour vivre libre il faut parfois quitter le troupeau ou du moins ce qu'il en reste, son amant a les dents longues et un fort bel appétit. Bien plus qu'une histoire d'amour, Wolf Moon est une ode à la liberté, un hurlement qui vient du fond du coeur.