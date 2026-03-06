Inscription
#Roman francophone

Malvési

Sébastien Navarro

Depuis qu'une usine raffine l'uranium pour les centrales nucléaires françaises sur les hauteurs de Narbonne, au milieu des coteaux des Corbières, tout a comme un goût de zone industrielle. Pour les habitants, le vin, la côte touristique et la mer bleu ne peuvent pas faire oublier Malvesi, surtout quand les eaux radioactives se déversent dans le canal. Notre enquêteur, tel un personnage de Kafka qui tente de percer les secrets du château, questionne les villageois pour comprendre ce qu'il se trame là-haut. S'il n'a apparemment pas le profil pour s'attaquer au Moloch, ce gars un peu perdu -ni scientifique ni militant chevronné- nous dévoile pourtant le monde du nucléaire.

Par Sébastien Navarro
Chez Du Bout de la Ville

|

Auteur

Sébastien Navarro

Editeur

Du Bout de la Ville

Genre

Littérature française

Malvési

Sébastien Navarro

Paru le 06/03/2026

160 pages

Du Bout de la Ville

16,00 €

9791091108614
© Notice établie par ORB
