Une histoire illustrée des légendes urbaines

Des empreintes de pas dans la forêt, des images floues de créatures étranges, des rumeurs d'appel funeste... Qu'elles prennent naissance en ligne ou autour d'un feu de camp, les légendes urbaines fleurissent partout où l'on raconte des histoires. Du yéti aux jeux vidéo hantés, des clowns maléfiques aux disparitions mystérieuses d'auto-stoppeurs, les férus de paranormal et les cryptozoologues cherchent à expliquer l'inexplicable. A travers une encyclopédie illustrée jubilatoire, Adam Allsuch Boardman fait revivre les légendes urbaines d'hier et d'aujourd'hui. Un conseil : avant de vous plonger dans la lecture de ce livre, assurez-vous que votre armoire ne cache pas de monstre et que le ciel est bien dégagé !