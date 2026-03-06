Inscription
#Album jeunesse

Une histoire illustrée des légendes urbaines

Adam Allsuch Boardman

ActuaLitté
Des empreintes de pas dans la forêt, des images floues de créatures étranges, des rumeurs d'appel funeste... Qu'elles prennent naissance en ligne ou autour d'un feu de camp, les légendes urbaines fleurissent partout où l'on raconte des histoires. Du yéti aux jeux vidéo hantés, des clowns maléfiques aux disparitions mystérieuses d'auto-stoppeurs, les férus de paranormal et les cryptozoologues cherchent à expliquer l'inexplicable. A travers une encyclopédie illustrée jubilatoire, Adam Allsuch Boardman fait revivre les légendes urbaines d'hier et d'aujourd'hui. Un conseil : avant de vous plonger dans la lecture de ce livre, assurez-vous que votre armoire ne cache pas de monstre et que le ciel est bien dégagé !

Par Adam Allsuch Boardman
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Adam Allsuch Boardman

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Contes des 4 coins du monde

Une histoire illustrée des légendes urbaines

Adam Allsuch Boardman trad. Philippe Baudouin

Paru le 06/03/2026

128 pages

Editions de la Martinière

21,90 €

9791040126065
© Notice établie par ORB
