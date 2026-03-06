À l'aventure !

Bienvenue dans l'imagination débordante de Basile l'aventurier ! Le premier album jeunesse de Lucie Penaud nous embarque dans l'univers vibrant de Basile, un petit explorateur dont la chambre se transforme, le temps d'une journée, en terrain d'aventures palpitantes. Accompagné de Yoshka, son fidèle cochon en peluche, Basile traverse rivières, jungles et cascades, affronte jaguars et serpents et collectionne les trésors... tout en restant chez lui ! Un livre aux illustrations grandioses pour tous ceux et celles qui se sont déjà inventé des mondes extraordinaires à partir de rien.