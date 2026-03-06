Inscription
#Essais

Le roi du monde

René Guénon

Au coeur de la Terre, occulté aux yeux des profanes, se trouve le domaine d'un personnage mystérieux et inaccessible : le Roi du Monde. Il est l'autorité spirituelle suprême, l'intermédiaire entre le monde matériel et la révélation divine dont il est le garant, loin des bouleversements de l'histoire. René Guénon remonte les traces de cette figure fascinante. Christianisme, soufisme, hindouisme, Kabbale... C'est un maître pour déceler les symboles communs à toutes les doctrines. En remontant le cours des croyances humaines, ce sont les échos d'une seule et même source spirituelle qui semblent se répercuter à travers les siècles. Cette sagesse originelle d'où proviendraient toutes les traditions ésotériques, initiatiques et religieuses, Guénon la nomme "tradition primordiale".

Par René Guénon
Chez Editions Allia

Auteur

René Guénon

Editeur

Editions Allia

Genre

Esotérisme

Le roi du monde

René Guénon

Paru le 06/03/2026

138 pages

Editions Allia

8,00 €

9791030423723
