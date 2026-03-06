Au coeur de la Terre, occulté aux yeux des profanes, se trouve le domaine d'un personnage mystérieux et inaccessible : le Roi du Monde. Il est l'autorité spirituelle suprême, l'intermédiaire entre le monde matériel et la révélation divine dont il est le garant, loin des bouleversements de l'histoire. René Guénon remonte les traces de cette figure fascinante. Christianisme, soufisme, hindouisme, Kabbale... C'est un maître pour déceler les symboles communs à toutes les doctrines. En remontant le cours des croyances humaines, ce sont les échos d'une seule et même source spirituelle qui semblent se répercuter à travers les siècles. Cette sagesse originelle d'où proviendraient toutes les traditions ésotériques, initiatiques et religieuses, Guénon la nomme "tradition primordiale".