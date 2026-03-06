Inscription
Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ?

Günther Anders

Avec la spontanéité propre à l'oralité, Günther Anders livre dans cet entretien un condensé de sa pensée entrecoupé de quelques anecdotes savoureuses, notamment l'étonnement du philosophe quand il s'aperçut que lui, juif, pouvait faire le poirier plus longtemps que ses autres condisciples, grands et blonds. Mais ce livre est surtout le récit d'un parcours philosophique et politique, où l'on croise Brecht, Husserl, et qui révèle une personnalité comparable à celle de George Orwell par son courage intellectuel et sa lucidité. Sa critique des totalitarismes et de la technique, du nucléaire notamment, se révèle encore aujourd'hui d'une saisissante actualité.

Par Günther Anders
Chez Editions Allia

Auteur

Günther Anders

Editeur

Editions Allia

Genre

Autres philosophes

Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ?

Günther Anders trad. Christophe David

Paru le 06/03/2026

96 pages

Editions Allia

7,50 €

9791030423693
