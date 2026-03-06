Inscription
#Roman francophone

Le mariage du ciel et de l'enfer

William Blake

Dans Le Mariage du Ciel et de l'Enfer, recueil de poésies en prose publié en 1790, William Blake exprime sa méfiance vis-à-vis de la conception religieuse manichéenne de la vie. En Enfer, la sagesse des démons triomphe sur celle des anges. L'Ame et le Corps ne sont pas deux entités distinctes. Le poète proclame au contraire l'unité humaine, et un nouvel ordre moral dans lequel le vice et la vertu ne feraient qu'un. Mêlant prose et poésie, humour et cynisme, il en vient à écrire une véritable apologie du Mal, à l'encontre des opinions de son époque qui encensait la Raison. Moderne tant par ses idées que par son style hybride, William Blake se détache ici des conceptions religieuses pour proclamer une vision novatrice de la vie, pleine de lucidité.

Par William Blake
Chez Editions Allia

|

Auteur

William Blake

Editeur

Editions Allia

Genre

Poésie

Le mariage du ciel et de l'enfer

William Blake trad. Jean-Yves Lacroix

Paru le 06/03/2026

80 pages

Editions Allia

7,00 €

9791030423686
© Notice établie par ORB
